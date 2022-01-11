Ералы Тугжанов переназначен на должность зампремьера Казахстана

Ералы Тугжанов. Фото: primeminister.kz

В соответствии с указом президента, Ералы Тугжанов, ранее занимавший пост заместителя премьер-министра страны, переназначен на эту должность. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Тугжанов Ералы Лукпанович родился 13 мая 1963 года в Западно-Казахстанской области. В 1988 году окончил Карагандинский государственный университет, в 1994 году — Институт государства и права Академии наук РК. Квалификация по специальности — юрист.

Трудовую деятельность начал в 1980 году рабочим Октябрьского лесничества Уральской области.

В период с 1988 по 2001 год – преподаватель Карагандинского государственного университета, директор Института государства и права Академии наук РК, декан факультета, директор филиала Казахского государственного юридического университета.

С 2001 по 2006 год – заместитель акима Карагандинской области.

С 2006 по 2008 год – председатель комитета по делам религий Министерства юстиции РК.

С 2008 по 2017 год – заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана, заведующий секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Администрации президента РК, заведующий сектором отдела внутренней политики Администрации президента РК.

С 2017 по 2019 годы – аким Мангистауской области.

С 2019 по 2020 год занимал должность председателя Федерации профсоюзов.

11 февраля 2020 года указом главы государства Касым-Жомарта Токаева назначен заместителем премьер-министра. 18 января 2021 года указом президента переназначен на данную должность.

Напомним, 7 января на фоне беспорядков в стране президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ об отставке правительства Казахстана, в том числе и его председателя Аскара Мамина.

На место Мамина был сперва временно определен, а сегодня – официально назначен Алихан Смаилов, ранее занимавший пост первого заместителя премьера страны.

Сегодня же был сформирован состав нового правительства. Со всеми назначениями можно ознакомиться здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1950590-eraly-tugzhanov-perenaznachen-na-dolzhnost-zampremera-kazahstana/