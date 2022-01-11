Бахыт Султанов стал заместителем премьер-министра Казахстана

Бахыт Султанов. Фото: primeminister.kz

Бахыт Султанов стал заместителем премьер-министра – министром торговли и интеграции Республики Казахстан, об этом сообщается на сайте Акорды.

До этого назначения он был просто министром торговли и интеграции РК.

Бахыт Султанов родился в 1971 в Алматы.

В 1988 году окончил Республиканскую физико-математическую школу-интернат в Алматы, в 1994 году — Казахский национальный технический университет по специальности инженер-электрик, в 1995 году — Казахскую государственную академию управления по специальности экономист.

Трудовую деятельность начал в 1994 году ведущим экономистом отдела акционирования и лицензирования управления ценных бумаг финансового рынка в министерстве финансов Казахстана.

С 1995 года назначен начальником отдела, затем заместителем начальника управления (1996), заместителем директора Бюджетного департамента (1997), директором департамента по государственным закупкам (1998), заместителем директора департамента Казначейства (1999), заместителем директора Бюджетного департамента (2001), директором департамента государственного бюджета министерства финансов (2002).

С 2002 по 2003 год — директор департамента бюджетной политики и планирования Министерства экономики и бюджетного планирования Казахстана.

С 2003 по 2006 год — вице-министр экономики и бюджетного планирования.

С 2006 по 2007 год — председатель Агентства по статистике.

В 2007 году работал вице-министром финансов.

С 2007 по 2010 год — министр экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан.

С 2010 по 2012 год работал помощником президента Республики Казахстан.

С 2012 по 2013 год занимал должность заместителя руководителя администрации президента Республики Казахстан.

С 2013 по 2014 год — заместитель премьер-министра Республики Казахстан – министр финансов, в апреле 2014 года переназначен.

С августа 2014 года — министр финансов Республики Казахстан, переназначен на этот же пост 30 апреля 2015 года.

С 11 сентября 2018 по 13 июня 2019 год был акимом столицы.

17 июня 2019 года указом президента РК назначен министром торговли и интеграции, 18 января 2021 года переназначен министром торговли и интеграции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1950550-bahyt-sultanov-stal-zamestitelem-premer-ministra-kazahstana/