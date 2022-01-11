Ажар Гиният стала министром здравоохранения Казахстана

Ажар Гиният. Фото : primeminister.kz

Ажар Гиният назначена министром здравоохранения Казахстана, об этом сообщается на сайте Акорды.

Гиният родилась в 1969 году в Западно-Казахстанской области. В 1992 году окончила Актюбинский государственный медицинский институт по специальности "врач-педиатр", в 2007 году — Актауский государственный университет им. Ш. Есенова по специальности "менеджер государственного и местного управления", в 2015 году — НОУ "Алматы Менеджмент Университет" по специальности "магистр делового администрирования МВА".

Трудовую деятельность начала в 1993 году участковым педиатром городской поликлиники №2 в Атыpay.

С 1994 по 1999 год работала врач-инфекционистом, заведующей отделением медицинской санитарной части №1 Актау.

С 1999 по 2001 год была заместителем главного врача по лечебной работе Мангистауской инфекционной больницы.

С 2001 по 2005 год — заместитель начальника управления здравоохранения Мангистауской области.

С 2005 по 2006 год — директор департамента здравоохранения Мангистауской области.

С 2008по 2017 год — начальник управления, директор департамента Министерства здравоохранения РК.

С сентября 2017 года по 2020 год занимала должность заместителя руководителя Медицинского центра управления делами президента РК.

26 июня 2020 года постановлением правительства РК Гиният была назначена на должность вице-министра здравоохранения, на этом посту она проработала до сегодняшнего дня.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1950563-azhar-giniyat-stala-ministrom-zdravoohraneniya-kazahstana/