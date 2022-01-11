Аскар Умаров назначен министром информации и общественного развития

Аскар Умаров. Фото: primeminister.kz

На должность министра информации и общественного развития Казахстана назначен Аскар Умаров, ранее занимавший пост вице-министра. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Аскар Умаров родился в 1976 году в Алматы. Окончил университет "Туран".

В период с 1997 по 1998 годы – ведущий специалист сектора социально-экономических проблем "Республиканского научного центра проблем культуры".

С 1998 по 1999 год – специалист по маркетингу в журнале "Малый бизнес Казахстана".

С 2001 по 2005 год – корреспондент ТОО "РГ "Новости недели".

В период с 2005 по 2006 год занимал должность шеф-редактора Алматинского бюро дирекции информационно-аналитических программ филиала АО "РТРК «Казахстан" – РТЦ "Астана".

В разные годы занимал руководящие должности в частных организациях.

В период с 2008 по 2010 год – директор, заместитель генерального директора ТОО "Нур-Медиа".

С 2011 по 2013 год – вице-президент НАО "Тюркская академия".

В 2014 году занимал пост управляющего директора АО "НК "Астана ЭКСПО-2017".

В период с 2016 по 2017 год – президент общественного фонда.

С 2017 по 2020 год – генеральный директор ТОО МИА "Казинформ".

С 2020 по 2021 год – председатель правления АО МИА "Казинформ".

С августа 2021-го до января 2022 года занимал пост вице-министра информации и общественного развития РК.

Напомним, 7 января на фоне беспорядков в стране президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ об отставке правительства Казахстана, в том числе и его председателя Аскара Мамина.

На место Мамина был сперва временно определен, а сегодня – официально назначен Алихан Смаилов, ранее занимавший пост первого заместителя премьера страны.

Сегодня же был сформирован состав нового правительства. Со всеми назначениями можно ознакомиться здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1950551-askar-umarov-naznachen-ministrom-informatsii-i-obschestvennogo-razvitiya/