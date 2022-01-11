Алибека Куантырова назначили на должность министра нацэкономики

Алибек Куантыров. Фото: primeminister.kz

Алибека Куантырова назначили на должность министра национальной экономики РК, об этом сообщается на сайте премьер-министра.

Алибек Куантыров родился в 1983 году в Атырау.

Окончил Томский государственный университет, Мичиганский университет.

Трудовую деятельность начал в 2005 году и.о. ведущего специалиста в министерстве экономики и бюджетного планирования РК.

В 2005-2010 годах работал на различных должностях в министерстве экономики и бюджетного планирования РК.

В 2010-2013 годах - заместитель директора департамента бюджетного планирования и прогнозирования министерства финансов РК.

В 2013 году — заместитель председателя комитета геологии и недропользования министерства индустрии и новых технологий РК.

С 2013 по 2019 год трудился на различных должностях в Администрации президента РК.

С апреля 2019 года - заместитель заведующего отделом информационно-аналитического обеспечения канцелярии Первого Президента – Елбасы РК.

С февраля 2021 года и до сегодняшнего дня работал вице-министром национальной экономики РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1950602-alibeka-kuantyrova-naznachili-na-dolzhnost-ministra-natsekonomiki/