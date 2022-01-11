Болат Акчулаков. Фото: Inbusiness.kz

Болат Акчулаков назначен министром энергетики, об этом сообщается на сайте Акорды.

Болат Акчулаков окончил Казахскую государственную академию управления, факультет по учету и экономической кибернетике (1993), Образовательный центр нефтегазовой промышленности (Алматы) (1998).

Трудовой путь начал в 1994 году с должности экономиста.

С 1995 по 1997 год работал начальником отдела, директором департамента Центрально-Азиатского банка сотрудничества и развития

С 1997 по 2001 год - старший эксперт, менеджер, главный менеджер, заместитель Директора Департамента ЗАО ННК "Казахойл".

С 2001 по 2003 год - бизнес-аналитик, менеджер, финансовый директор Commonwealth and British Services Ltd.

С 2003 по 2006 год - исполнительный директор по управлению долями СП ЗАО ННК "Казмунайгаз".

С 2006 по 2008 год - вице-министр энергетики и минеральных ресурсов Казахстана.

С 2009 по 2010 год - управляющий директор по вопросам управления электроэнергетическими и нефтегазовыми активами АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына".

С 2010 по 2011 год- генеральный директор ТОО "PSA".

С 2011 года - президент АО "Национальная компания «КазМунайГаз".

С 2012 по 2014 год был вице-министром нефти и газа.

С 2014 по 2016 год - генеральный директор ТОО "Almex Petrochemical".

С 2016 по 2017 год - генеральный директор Объединения юридических лиц "Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса "KAZENERGY".

С 2017 по 2019 год - снова назначен вице-министром энергетики Республики Казахстан.

С 2019 по 2021 год - генеральный директор ассоциации "KAZENERGY".

С 2021 года - управляющий директор по управлению активами АО "Самрук-Қазына".

26 апреля 2021 года решением правления АО "Самрук-Қазына" был избран председателем Совета директоров АО "Самрук-Энерго" в качестве представителя интересов АО "Самрук-Қазына".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1950546-bolat-akchulakov-naznachen-ministrom-energetiki/