Болат Акчулаков назначен министром энергетики, об этом сообщается на сайте Акорды.
Болат Акчулаков окончил Казахскую государственную академию управления, факультет по учету и экономической кибернетике (1993), Образовательный центр нефтегазовой промышленности (Алматы) (1998).
Трудовой путь начал в 1994 году с должности экономиста.
С 1995 по 1997 год работал начальником отдела, директором департамента Центрально-Азиатского банка сотрудничества и развития
С 1997 по 2001 год - старший эксперт, менеджер, главный менеджер, заместитель Директора Департамента ЗАО ННК "Казахойл".
С 2001 по 2003 год - бизнес-аналитик, менеджер, финансовый директор Commonwealth and British Services Ltd.
С 2003 по 2006 год - исполнительный директор по управлению долями СП ЗАО ННК "Казмунайгаз".
С 2006 по 2008 год - вице-министр энергетики и минеральных ресурсов Казахстана.
С 2009 по 2010 год - управляющий директор по вопросам управления электроэнергетическими и нефтегазовыми активами АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына".
С 2010 по 2011 год- генеральный директор ТОО "PSA".
С 2011 года - президент АО "Национальная компания «КазМунайГаз".
С 2012 по 2014 год был вице-министром нефти и газа.
С 2014 по 2016 год - генеральный директор ТОО "Almex Petrochemical".
С 2016 по 2017 год - генеральный директор Объединения юридических лиц "Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса "KAZENERGY".
С 2017 по 2019 год - снова назначен вице-министром энергетики Республики Казахстан.
С 2019 по 2021 год - генеральный директор ассоциации "KAZENERGY".
С 2021 года - управляющий директор по управлению активами АО "Самрук-Қазына".
26 апреля 2021 года решением правления АО "Самрук-Қазына" был избран председателем Совета директоров АО "Самрук-Энерго" в качестве представителя интересов АО "Самрук-Қазына".
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1950546-bolat-akchulakov-naznachen-ministrom-energetiki/