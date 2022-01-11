Алихан Смаилов назначен премьер-министром Казахстана

Алихан Смаилов. Фото: primeminister.kz

Токаев подписал указ о назначении Алихана Смаилова на пост главы правительства, сообщает официальный сайт Акорды.

"Назначить Смаилова Алихана Асхановича премьер-министром Республики Казахстан", - говорится в документе.

Сегодня депутаты мажилиса единогласно одобрили кандидатуру Алихана Смаилова, предложенную главой государства.

Отметим, что Алихан Смаилов исполняет обязанности главы кабмина с 5 января, когда на фоне беспорядков в стране его предшественник Аскар Мамин покинул пост.

Что известно о новом премьер-министре страны, читайте здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1950451-smailov-naznachen-na-post-premer-ministra-kazahstana/