Даурен Абаев. Фото: akorda.kz

Даурен Абаев назначен министром культуры и спорта, соответствующий указ подписал глава государства, об этом сообщается на сайте Акорды.

"Указом главы государства Абаев Даурен Аскербекович освобожден от должности первого заместителя руководителя Администрации президента Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

Абаев окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби (2001), Лейденский университет (2006). Владеет казахским, русским, английским языками.

С 2001 по 2003 год работал референтом, атташе, третьим секретарь министерства иностранных дел Казахстана.

2003 год – третий секретарь посольства Республики Казахстан в Азербайджане.

С 2003 по 2007 год – второй секретарь, временный поверенный в делах Республики Казахстан в Нидерландах.

2007 год – начальник отдела пресс-службы министерства иностранных дел Республики Казахстан.

С 2007 по 2009 год – эксперт, консультант протокола президента Республики Казахстан, заместитель пресс-секретаря президента.

С 2009 по 2011 год – государственный инспектор Администрации президента Казахстана.

С 2011 года – пресс-секретарь, советник президента Республики Казахстан.

С 2016 по 2019 год – министр информации и коммуникаций Республики Казахстан.

С 2019 по 2020 год – министр информации и общественного развития Казахстана.

С 4 мая 2020 года указом главы государства был назначен первым заместителем руководителя Администрации президента.

Награжден орденами "Парасат", "Кұрмет", а также юбилейными медалями.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1950558-dauren-abaev-naznachen-ministrom-kultury-i-sporta/