Канат Мусин занял кресло министра юстиции Казахстана

Канат Мусин. Фото: parlam.kz

Канат Мусин назначен на пост министра юстиции Казахстана, об этом сообщается на сайте Акорды.

Канат Мусин родился 27 февраля 1966 года в Целинограде (Нур-Султан). Окончил Карагандинский государственный университет имени Е.А. Букетова. Юрист. Старший советник юстиции, полковник финансовой полиции.

Карьерный путь начал в 1984 с должности судебного исполнителя.

С 2001 по 2007 год служил в органах финансовой полиции, работал заместителем начальника Департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по Западно-Казахстанской области, города Алматы.

С 2007 по 2010 год работал в аппарате Совета безопасности Республики Казахстан.

С 2010 по 2012 год был первым заместителем прокурора Северо-Казахстанской области.

С 2012 по 2016 год занимал пост руководителя департамента юстиции столицы.

С марта 2016 года был депутатом мажилиса парламента Республики Казахстан шестого созыва.

В январе 2021 года был избран депутатом седьмого созыва, а также занимал пост председателя комитета по законодательству и судебно-правовой реформе мажилиса парламента Республики Казахстан.

Указом президента от 14 июня 2021 года назначен на должность председателя судебной коллегии по административным делам Верховного Суда Республики Казахстан.

Награжден медалями "Ерен еңбегі үшін", "Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл", "Астананың 10 жылдығы", ведомственными наградами правоохранительных органов.

Женат, имеет троих детей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1950554-kanat-musin-zanyal-kreslo-ministra-yustitsii-kazahstana/