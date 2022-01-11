Юрий Ильин переизбран на должность министра по чрезвычайным ситуациям

Юрий Ильин. Фото: primeminister.kz

Юрия Ильина назначили главой МЧС Казахстана, передает официальный сайт Акорды.

Юрий Ильин родился 9 апреля 1968 года в городе Куйбышев, РСФСР.

В 1989 году окончил Алма-Атинское высшее общевойсковое командное училище имени Конева И.С. по специальности "инженер по эксплуатации гусеничных и колесных машин".

В 2006 году окончил Кыргызскую государственную юридическую академию по специальности "юрист".

С марта 2005 года - заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы.

С декабря 2011 года - и.о. начальника управления по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий города Алматы.

С января 2012 года - начальник управления по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий города Алматы.

С марта 2013 года - заместитель акима города Алматы.

С октября 2015 года - государственный инспектор отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации президента Республики Казахстан.

С апреля 2016 года был заместителем министра внутренних дел Республики Казахстан.

С 11 сентября 2020 года и до 5 января 2022 года был министром по ЧС Казахстана.

Награжден орденом "Курмет" в 2013 году, а также 8 юбилейными медалями.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1950604-yuriy-ilin-naznachen-ministrom-po-chrezvychaynym-situatsiyam/