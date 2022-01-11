Багдат Мусин остался на прежней должности в новом правительстве

Багдат Мусин. Фото: primeminister.kz

Багдат Мусин сохранил за собой должность министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности в новом правительстве Казахстана. Об этом сообщается в указе президента на официальном сайте Акорды.

Мусин Багдат Батырбекович родился в 1983 году в Экибастузе.

Окончил университет имени С. Демиреля (2000-2004) по специализации "Программное и аппаратное обеспечение вычислительной техники" (Высшее GPA 3,3 из 4), а также Казахский институт правоведения и международных отношений (2004-2006) по специализации "Правовед".

Трудовой путь:

до 2004 года – сотрудник АО "NAT", ТОО "Изет" и различных частных компаний;

с 2004 по 2007 год – инженер-программист, начальник отдела удостоверяющих центров, заместитель директора департамента по созданию IT-подразделений в государственных органах АО "Национальные информационные технологии";

также с 2004 по 2007 год – советник-консультант по информационным технологиям АО "СК AMANAT-insurance";

с 2007 по 2010 год – советник министра юстиции по информационным технологиям и начальник управления информационных технологий;

с 2010 по 2011 год – заместитель директора департамента государственной политики в области информационных технологий Министерства связи и информации (Министерство транспорта и коммуникаций);

с 2011 по 2012 год – заместитель председателя комитета по контролю автоматизации государственных услуг и координации деятельности ЦОН;

с 2012 по 2014 год – председатель комитета по контролю автоматизации государственных услуг и координации деятельности ЦОН;

в 2014 году занимал должность председателя правления АО "Национальные информационные технологии";

с 2014 по 2017 год – председатель правления АО "Казпочта";

с 2017 по 2018 год – председатель комитета по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры РК;

с 2018 по 2019 год – заместитель председателя правления строительного холдинга Bi Group и руководитель корпоративного венчурного фонда;

с 2019 по 2020 год – IT-предприниматель, сооснователь IT-стартапов ReKassa, Tastamat и других;

в 2020 году – советник президента Казахстана по цифровизации и инновационным технологиям;

позже в этом же году – первый заместитель министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК;

со 2 сентября 2020 года – министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

Напомним, 7 января на фоне беспорядков в стране президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ об отставке правительства Казахстана, в том числе и его председателя Аскара Мамина.

На место Мамина был сперва временно определен, а сегодня – официально назначен Алихан Смаилов, ранее занимавший пост первого заместителя премьера страны.

Также сегодня был сформирован состав нового правительства. Со всеми назначениями можно ознакомиться здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1950606-bagdat-musin-ostalsya-na-prezhney-dolzhnosti-v-novom-pravitelstve/