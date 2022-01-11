Мурат Бектанов вновь избран министром обороны Казахстана

Мурат Бектанов. Фото: akorda.kz

Мурата Бектанова назначили новым министром обороны Казахстана. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал документ, в котором указан полный состав нового правительства страны.

Мурат Бектанов родился 18 сентября 1965 года в СКО.

Окончил Киевское высшее общевойсковое командное училище (1988 год), Военную академию ВС РК (1998-2000 годы), а также Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил РФ (2005-2007 годы).

Карьеру начал в качестве командира мотострелкового взвода в 1989-1990 годах.

В 2001-2005 годах - начальник управления, начальник оперативного управления, начальник департамента боевой службы и подготовки войск Республиканской гвардии.

В 2007-2010 годах - заместитель начальника департамента оперативного планирования Комитета начальников штабов Министерства обороны Республики Казахстан.

В 2010-2013 годах - начальник департамента оперативного планирования Комитета начальников штабов Министерства обороны Республики Казахстан (2010-2013).

С июля 2013 по июнь 2016 года - командующий войсками регионального командования "Восток" Республики Казахстан.

С сентября 2016 по апрель 2019 года - главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РК.

С 5 апреля 2019 до 31 августа 2021 года - первый заместитель министра обороны Республики Казахстан - начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Казахстан.

С 31 августа 2021 года и до 5 января 2022 года был министром обороны Республики Казахстан.

Напомним, что ранее Касым-Жомарт Токаев отправил правительство Казахстана в отставку. Сегодня стало известно о назначении нового премьер-министра, им стал Алихан Смаилов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1950592-murat-bektanov-naznachen-ministrom-oborony-kazahstana/