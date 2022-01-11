Роман Скляр. Фото: Twitter.com/industry_kzer

Роман Скляр стал первым заместителем премьер-министра, об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Бывший заместитель премьер-министра Роман Скляр «поднялся» на одну ступень в должности и стал первым заместителем премьер-министра.

До того, как президент Токаев отправил правительство в отставку, эту должность занимал Алихан Смаилов - сегодня он стал премьер-министром Казахстана.

Роман Скляр был заместителем премьер-министра с сентября 2019 года.

В 2019 году он был главой МИОР.

В 2016-2019 годы - первым вице-министром по инвестициям и развитию.

С мая 2016 года — вице-министром национальной экономики.

В 2016 году — депутатом Мажилиса, председателем Комитета по экономической реформе и региональному развитию Мажилиса.

В 2014-2016 годы — вице-президент АО «Казахстан Темир Жолы».

В 2011-2013 годы — вице-министр транспорта и коммуникаций.

В 2010-2011 годы — первый заместитель акима Павлодарской области. В 2008-2010 годф — заместитель акима Павлодарской области.

В 2007-2008 годы — директор департамента энергетики и коммунального хозяйства города Астаны. В 2006-2007 годы — заведующий отделом развития инфраструктуры аппарата акима города Астаны.

В 2006 году — заместитель акима города Павлодара. С апреля 2005 года — руководитель аппарата акима города Павлодара. С января 2005 года — главный инспектор акима Павлодарской области.

В 2003-2005 годы — заместитель начальника управления коммунальной собственностью города Павлодара. В 2002-2003 годы — начальник отдела управления Комитета по работе с несостоятельными должниками Министерства финансов РК по Павлодарской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1950577-roman-sklyar-stal-pervym-zamestitelem-premer-ministra/