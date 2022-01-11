Что известно о новом премьер-министре Казахстана Алихане Смаилове

Алихан Смаилов. Фото: government.kz

Сегодня Алихана Смаилова утвердили в должности премьер-министра. Его кандидатуру на этот пост предложил глава государства Касым-Жомарт Токаев. О том, что известно о новом главе правительства, читайте в материале NUR.KZ.

Согласно официальной информации, Алихан Смаилов родился в Алматы в 1972 году.

В 1994 году окончил Казахский государственный национальный университет им. Аль-Фараби по специальности "прикладная математика", через два года окончил Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования при Президенте РК, имеет степень магистра государственного управления.

Свой трудовой путь начал в 1993 году с должности главного специалиста в инвестиционно-приватизационном фонде "А-Инвест".

Далее работал на высоких должностях в государственной сфере - заместителем начальника управления, начальником управления Национального статистического агентства РК, заместителем председателя Комитета по статистике и анализу Агентства по статистическому планированию и реформам РК, главным экспертом, заведующим экономическим сектором отдела, государственный инспектор Администрации Президента РК.

С 1999 по 2003 год трудился на должности председателя Агентства РК по статистике.

С 2003 по 2006 год был вице-министром иностранных дел РК, председателем правления АО "Государственная страховая компания по страхованию экспортных кредитов и инвестиций".

С 2006 на протяжении трех лет занимал пост вице-министра финансов РК, президента НХ "КазАгро".

С 2009 по 2014 год работал председателем Агентства РК по статистике.

С 2014 по 2015 год был председателем Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК.

С 2015 по 2018 год занимал пост помощника президента РК.

С сентября 2018 года Алихан Смаилов был назначен министром финансов.

25 февраля 2019 года указом президента РК он назначен первым заместителем премьер-министра – министром финансов. 18 января 2021 года указом президента переназначен на данную должность.

С 5 января этого года до сегодняшнего дня Смаилов исполнял обязанности премьер-министра страны. Его предшественник Аскар Мамин покинул пост на фоне беспорядков в стране.

Сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев предложил кандидатуру Алихана Смаилова на пост нового премьер-министра страны. Все присутствовавшие 89 депутатов проголосовали за утверждение Смаилова на пост главы кабмина. После чего Токаев подписал указ о назначении Алихана Смаилова на пост главы правительства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1950448-chto-izvestno-o-novom-premer-ministre-kazahstana-alihane-smailove/