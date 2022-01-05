Токаев поблагодарил экс-премьера Аскара Мамина

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность бывшему премьер-министру Казахстана Аскару Мамину.

Видео выступления главы государства опубликовал Telegram-канал государственного телеканала Qazaqstan.

"Аскар Узакпаевич Мамин написал заявление об отставке, я его принял. Аскар Узакпаевич почти три года с честью возглавлял наше правительство. В ходе работы, особенно во время пандемии, показал свою высокую ответственность, трудолюбие. Поэтому я хочу выразить благодарность своему бывшему премьер-министру", - сказал Токаев.

Он также добавил, что временно обязанности премьер-министра будет выполнять Алихан Смаилов, которого Токаев назвал "опытным экономистом и квалифицированным руководителем".

Напомним, сегодня Токаев отправил правительство в отставку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1949809-tokaev-provodit-soveschanie-v-akorde/