Ерлан Тургумбаев вновь возглавил министерство внутренних дел

Ерлан Тургумбаев. Фото: пресс-служба МВД РК

Сегодня вышел указ о составе нового правительства Казахстана – пост министра внутренних дел в нем займет Ерлан Тургумбаев. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Тургумбаев Ерлан Заманбекович родился 14 августа 1962 года в Алматы. Кандидат юридических наук. Службу в органах внутренних дел начал в 1984 году.

Работал оперуполномоченным отделения уголовного розыска ОВД Саранского горисполкома Карагандинской области.

С 1986 по 2002 год занимал различные руководящие должности в следственно-оперативных подразделениях Алатауского и Калининского РУВД, а также ГУВД города Алматы.

С февраля по сентябрь 2002 год – начальник девятого департамента МВД РК.

С сентября 2002 по апрель 2003 года – начальник департамента криминальной полиции МВД РК.

С апреля 2003 по май 2006 года – начальник управления, начальник департамента внутренних дел Северо-Казахстанской области.

С мая 2006 по июль 2006 года – председатель следственного комитета МВД.

С июля 2006 по декабрь 2012 года – начальник департамента внутренних дел Алматы.

С декабря 2012 по февраль 2019 года – заместитель министра внутренних дел.

В феврале 2019 года назначен министром внутренних дел.

18 января 2021 года указом президента переназначен на должность министра внутренних дел Казахстана.

Напомним, 7 января на фоне беспорядков в стране президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ об отставке правительства Казахстана, в том числе и его председателя Аскара Мамина.

На место Мамина был сперва временно определен, а сегодня – официально назначен Алихан Смаилов, ранее занимавший пост первого заместителя премьера страны.

Сегодня же был сформирован состав нового правительства. Со всеми назначениями можно ознакомиться здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1950596-erlan-turgumbaev-vnov-stal-ministrom-vnutrennih-del/