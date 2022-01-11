Мухтар Тлеуберди остался на том же посту в новом правительстве

Мухтар Тлеуберди. Фото: МИД РК

Мухтар Тлеуберди, в соответствии с указом президента, назначен на пост заместителя премьер-министра – министра иностранных дел. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Тлеуберди Мухтар Бескенулы родился 30 июня 1968 года в селе Аксу Чимкентской области (ныне – Туркестанская). Окончил философско-экономический факультет Казахского государственного университета имени С. М. Кирова.

По окончании университета работал на кафедрах истории философии и китайской филологии Казахского государственного университета имени Аль-Фараби.

С 1993 по 1996 год – атташе, третий секретарь Управления стран Азии.

С 1996 по 1999 год – третий, второй секретарь посольства Казахстана в Южной Корее.

С 1999 по 2000 год – первый секретарь Департамента Азии, Ближнего Востока и Африки, начальник отдела Департамента двустороннего сотрудничества.

С 2000 по 2001 год – советник государственного секретаря по международным вопросам в Администрации президента Казахстана.

С 2001 по 2003 год – советник посольства Казахстана в Израиле.

С 2004 по 2009 год занимал должность посла Казахстана в Малайзии.

С 2005 по 2009 год – посол Казахстана в Индонезии, Бруней-Даруссаламе и Филиппинах по совместительству.

С 2009 по 2016 год – посол Казахстана в Швейцарии, чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Лихтенштейне, Ватикане по совместительству.

В 2015 году был аккредитован в качестве посла Казахстана при Суверенном Военном Ордене Госпитальеров святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты по совместительству.

С 2016 по 2019 год – первый заместитель министра иностранных дел РК.

С 2019 по 2021 год – министр иностранных дел РК.

18 января 2021 года указом президента РК назначен заместителем премьер-министра – министром иностранных дел.

Напомним, 7 января на фоне беспорядков в стране президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ об отставке правительства Казахстана, в том числе и его председателя Аскара Мамина.

На место Мамина был сперва временно определен, а сегодня – официально назначен Алихан Смаилов, ранее занимавший пост первого заместителя премьера страны.

Сегодня же был сформирован состав нового правительства. Со всеми назначениями можно ознакомиться здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1950594-muhtar-tleuberdi-ostalsya-na-tom-zhe-postu-v-novom-pravitelstve/