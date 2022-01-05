Токаев отправил правительство Казахстана в отставку

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ об отставке правительства Казахстана, сообщает официальный сайт Акорды.

"В соответствии со статьей 70 Конституции Республики Казахстан постановляю:

1. Принять отставку правительства Республики Казахстан;

2. Временно возложить исполнение обязанностей премьер-министра Республики Казахстан на Смаилова Алихана Асхановича;

3. Членам правительства Республики Казахстан продолжать исполнение своих обязанностей до утверждения нового состава правительства", - говорится в указе.

Указ вводится в действие со дня подписания, то есть 5 января.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1949781-tokaev-otpravil-pravitelstvo-kazahstana-v-otstavku/