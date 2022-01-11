Галымжан Койшыбаев возглавил Канцелярию премьер-министра

Галымжан Койшыбаев. Фото: пресс-служба МИД РК

В соответствии с указом президента, Галымжан Койшыбаев назначен на должность руководителя канцелярии премьер-министра. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Койшыбаев Галымжан Тельманович родился в 1968 году в Кызылорде. Окончил МГУ имени М. В. Ломоносова.

С 1995 по 2004 год работал атташе, третьим, первым секретарем, советником, советником-посланником посольства Казахстана в России.

В 2004 году – полномочный представитель Казахстана при Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

С 2004 по 2006 год – главный инспектор Администрации президента РК.

С 2006 по 2008 год – посол по особым поручениям при МИД РК.

С 2008 по 2012 год – чрезвычайный и полномочный посол РК в Литве, чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Латвии, Эстонии и Финляндии по совместительству.

С 2012 по 2016 год – чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Финляндии, чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Эстонии по совместительству.

С 2016 года занимал должность заместителя министра иностранных дел Республики Казахстан.

С 26 марта 2019 года несколько раз был переназначен руководителем Канцелярии премьер-министра РК.

Напомним, 7 января на фоне беспорядков в стране президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ об отставке правительства Казахстана, в том числе и его председателя Аскара Мамина.

На место Мамина был сперва временно определен, а сегодня – официально назначен Алихан Смаилов, ранее занимавший пост первого заместителя премьера страны.

Также сегодня был сформирован состав нового правительства. Со всеми назначениями можно ознакомиться здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1950614-galymzhan-koyshybaev-vozglavil-kantselyariyu-premer-ministra/