Протесты и беспорядки в Казахстане: хронология событий

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

С 1 января 2022 года в Казахстане повысили цену на сжиженный газ с 50-60 тенге до 120 тенге за литр, это вызвало недовольство людей. 2 января протесты начались в Жанаозене, затем жители других регионов в знак поддержки соотечественников вышли на многочисленные уличные демонстрации. В итоге это все привело к массовым беспорядкам в стране, введению режима ЧП, а также отставке правительства. Хронологию событий читайте в материале NUR.KZ.

2 января

В Мангистауской области недовольные ценовой политикой местных властей на сжиженный газ жители вышли на улицы. Они потребовали снизить стоимость газа до 60 тенге, учитывая размер минимальной заработной платы.

Акции протеста в Актау. Фото: lada.kz

В тот день незаконные митинги прошли в Жанаозене, Актау, селах Акшукур и Курык.

3 января

Ночью со 2 на 3 января на центральной площади Жанаозена собрались порядка тысячи человек. Также на протесты вышли жители Актау, Атырау, Алматы и других городов.

Рано утром президент Касым-Жомарт Токаев в своем официальном Twitter-аккаунте высказался о ситуации в Мангистауской области, где недовольные ценовой политикой местных властей на сжиженный газ люди вышли на улицы с требованиями.

Фото: primeminister.kz

Глава государства дал поручение правительству срочно рассмотреть ситуацию в Жанаозене с учетом экономической целесообразности, в правовом поле. Он призвал демонстрантов не нарушать общественный порядок.

Ближе к обеду была создана межведомственная комиссия, которая должна была изучить социально-экономическую ситуацию в регионе. Кроме того, к этому времени некоторые АЗС уже заявили о снижении цены на газ со 120 до 85 - 90 тенге.

В тот день министр энергетики Магзум Мирзагалиев провел брифинг в СЦК, где прокомментировал вопрос о том, предупреждали ли население заранее о повышении цены на сжиженный газ в Мангистауской области.

"Эта работа была начата еще в 2018 году. Соответственно, с 2019 года плавно начался перевод на соответствующий рыночный механизм. В законодательных изменениях все участники рынка, газосетевые организации, автозаправочные станции, естественно, все были в курсе. Данный процесс активно обсуждался и транслировался", - заявил глава Минэнерго.

Касательно причин дефицита автогаза, он заявил, что низкие цены не стимулируют рост его производства, а также одна из причин - и рост потребления.

Также он объяснил, почему Минэнерго поздно отреагировало на события в Жанаозене, ведь к тому моменту люди протестовали более девяти часов, однако никакой реакции, кроме пресс-релиза о переходе на электронные торги, от профильного ведомства не удалось добиться.

Мирзагалиев сообщил, что сразу, как стало известно о ситуации в Жанаозене, его заместитель незамедлительно вылетел в Мангистау, чтобы на месте встретиться с руководителями и владельцами АЗС и выработать приемлемый вариант решения проблемы.

Вечером того же дня аким Мангистауской области Нурлан Ногаев встретился в Жанаозене с автовладельцами и призвал их к конструктивному диалогу.

Кадр из видео: instagram.com/akimat_mangystau

Ближе к ночи напряжение стало нарастать во многих городах - люди выходили на улицу в знак поддержки жанаозенцев, а также выдвигали свои требования, несмотря на то, что власти пообещали снизить цены.

4 января

Ночью 4 января протесты продолжились. Утром Касым-Жомарт Токаев сообщил о начале работы правительственной комиссии в Мангистауской области.

Ближе к обеду правительственная комиссия во главе с Ералы Тугжанова прибыла в регион и начала свою работу. Члены комиссии провели переговоры с инициативной группой активистов Жанаозена, после чего встретилась с активистами, собравшимися на площади Ынтымак в Актау.

Фото: primeminister.kz

По результатам переговоров было принято решение о снижении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области в рамках социальной ответственности АО "НК "КазМунайГаз".

Вместе с тем в соцсетях появилось видео с акимом Мангистауской области. На кадрах видно, что протестующие остановили его автомобиль на дороге. В пресс-службе главы региона сообщили, что Нурлан Ногаев возвращался из аэропорта в Актау после встречи членов правительственной комиссии.

Вечером президент Казахстана выступил с обращением к демонстрантам. Глава государства сообщил, что правительство приняло решение снизить в Мангистауской области цену на сжиженный газ до 50 тенге за литр. Он снова призвал демонстрантов не следовать призывам деструктивных лиц, заинтересованных в подрыве стабильности и единства нашего общества. "Другие требования социально-экономического характера будут рассмотрены отдельно", - заявил глава государства.

5 января

Однако ближе к ночи митинги, начавшиеся в Алматы вечером, превратились в массовые беспорядки. Митингующие прорвались на площадь Республики. Сотрудники силовых структур применяли против протестующих светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Был избит сотрудник полиции. Протестующие поджигали автомобили, а также разбивали витрины.

Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Площадь была перекрыта полицией, были выставлены заграждения, а также к месту стянули личный состав, силовикам выдали щиты. Также на площади стояла спецтехника.

Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Здание городского акимата оцепили большим количеством полицейских, сотрудниками СОБРа и спецназа.

Ночью начали наблюдаться перебои с мобильным интернетом на фоне массовых митингов, во многих городах перестали работать мессенджеры Telegram, WhatsApp и Signal. В Алматы перестал работать мобильный интернет.

Машина полиции. Кадр из видео: NUR.KZ

Беспорядки также прошли ночью в Мангистауской области. Протестующих сняли на видео у входа в здание акимата региона в Актау. Также на видео попал спецназ.

В два часа ночи Касым-Жомарт Токаев подписал указы о введении чрезвычайного положения в Мангистауской области и городе Алматы. На период действия ЧП в Алматы и Мангистау вводится комендантский час, а также ограничивается въезд и выезд.

Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Утром 5 января глава государства подписал указ об отставке правительства Казахстана. Временно исполняющим обязанности премьер-министра страны назначен Алихан Смаилов.

Также президент освободил Крымбека Кушербаева от должности госсекретаря Казахстана, на его место назначен Ерлан Карин.

Также утром аким Алматы Бакытжан Сагинтаев обратился к горожанам в связи с непростой ситуацией в мегаполисе, он заявил, что ситуация в городе взята под контроль властей. Производятся задержания провокаторов и экстремистов, выявляются зачинщики.

В 9 утра глава государства провел совещание по вопросам социально-экономической ситуации в стране, президент отметил, что особая вина за допущение протестной ситуации в связи с повышением цен на сжиженный газ лежит на правительстве, в частности, на министерстве энергетики, а также компаниях «Қазмұнайгаз» и «Қазақгаз».

На совещании Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по стабилизации социально-экономической ситуации.

К 10 часам утра мессенджеры Telegram и WhatsApp все еще не работают в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1949799-protesty-i-besporyadki-v-kazahstane-hronologiya-sobytiy/