Что произошло в Актау и Жанаозене, рассказали в акимате региона

Фото с места событий: lada.kz

Накануне в Мангистауской области десятки людей вышли на улицы с требованием снизить цены на сжиженный газ. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе акима региона корреспонденту NUR.KZ.

Напомним, вчера жители Жанаозена и еще нескольких сел вышли на улицы и потребовали снизить стоимость сжиженного газа со 120 до 60 тенге.

Как пишет издание Lada.kz, вечером к акциям протеста присоединились и жители Актау - они перекрыли дорогу в центре города.

О ситуации сегодня рассказали в акимате региона.

"В городах Актау и Жанаозен были зафиксированы акции, на которых автовладельцы выразили свое несогласие с ростом цен на сжиженный газ. Представители местных исполнительных органов провели разъяснительную беседу с собравшимися, в ходе которой объяснили, что цена на газ регулируется рынком, то есть спросом и предложением.

Представители правоохранительных органов в свою очередь разъяснили, что, согласно закону РК "Об организации мирных собраний", их действия являются незаконными.

В ходе встречи с собравшимися в Актау и Жанаозене представители местных исполнительных органов призвали граждан к решению вопросов в правовом русле посредством конструктивного диалога.

Также представители местных исполнительных органов объяснили собравшимся необходимость соблюдения общественного порядка, так как его нарушение может привести к угрозе жизни и здоровью населения", - говорится в сообщении акимата.

Напомним, глава государства уже отреагировал на ситуацию и дал в связи с произошедшим поручение правительству.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1949653-chto-proizoshlo-v-aktau-i-zhanaozene-rasskazali-v-akimate-regiona/