Причину дефицита автогаза в Казахстане назвали в Минэнерго

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Министр энергетики Магзум Мирзагалиев на срочном брифинге в СЦК объяснил текущую ситуацию по сжиженному нефтяному газу в целом по стране и по Мангистауской области в частности, передает корреспондент NUR.KZ.

Мирзагалиев сообщил, что Казахстан всегда обладал достаточными ресурсами сжиженного газа для покрытия нужд внутреннего рынка и являлся нетто-экспортером по газу.

"Для поддержания местных потребителей цена на газ регулировалась и устанавливалась на уровне 38 тыс. тенге за тонну (ниже 100 долларов за тонну), или в 5-6 раз ниже экспортных цен (порядка 500 долларов за тонну). При этом себестоимость производства сжиженного газа на КазГПЗ составляет порядка 100 тыс. тенге за тонну. Цены на сжиженный нефтяной газ в Казахстане являются самыми низкими в регионе. Соответственно, низкие цены не стимулируют рост его производства", - заявил министр.

Вторая причина, по словам главы Минэнерго, - рост потребления.

"В 2020 году объем внутреннего потребления составил 1,4 млн тонн сжиженного нефтяного газа. В 2021 году потребление сжиженного газа на внутреннем рынке выросло до 1,6 млн тонн. При этом производство газа не растет, а частые ремонты изношенных заводов периодически приводят к снижению общей выработки сжиженного газа. В текущих условиях отсутствует какая-либо инвестиционная привлекательность для расширения производства данного сырья, что на фоне постоянного роста потребления привело к постоянному дефициту сжиженного газа на внутреннем рынке", - отметил глава Минэнерго.

По его словам, особенно дефицит обострился в 2021 году, поскольку количество автотранспорта, переведенного на сжиженный газ, с 2019 года к 2021 году выросло практически в два раза - с 139 990 единиц до 313 373 единиц.

"Значительный рост потребления при сохранении низких цен привел к непривлекательности производства данного сырья для заводов-производителей и в последующем мог бы привести к возможной потере данной отрасли.

Кроме того, когда в соседних странах цены на газ значительно выше, соответствующими контролируемыми органами были зафиксированы многократные факты незаконного вывоза газа, предназначенного для нужд внутреннего рынка, за пределы страны", - добавил Мирзагалиев.

Напомним, накануне в Жанаозене и ряде других населенных пунктов Мангистауской области десятки людей вышли на улицы с требованием снизить цены на газ со 120 до 60 тенге за литр. В Актау участники акции перекрыли дорогу.

На ситуацию отреагировал глава государства - он дал поручение правительству. Позже глава правительства Аскар Мамин заявил, что в регионе снизили цены на газ до 80 - 95 тенге за литр.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1949679-prichinu-defitsita-avtogaza-v-kazahstane-nazvali-v-minenergo/