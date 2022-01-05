Токаев освободил Крымбека Кушербаева от должности госсекретаря Казахстана

Крымбек Кушербаев. Фото: Акорда

Президент Казахстана освободил Крымбека Кушербаева от должности госсекретаря Казахстана, сообщается на официальном сайте Акорды.

"Указом главы государства Кушербаев Крымбек Елеуович освобожден от должности Государственного секретаря Республики Казахстан", - говорится в тексте указа, опубликованном сегодня утром на сайте Акорды.

Также сообщается, что Ерлан Карин назначен государственным секретарем Казахстана.

Сегодня утром также стало известно, что глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ об отставке правительства Казахстана.

Крымбек Кушербаев с 2006 по 2011 годы занимал должность акима Мангистауской области.

В 2012 году работал советником президента Республики Казахстан.

2012-2013 годы - заместитель премьер-министра Республики Казахстан.

2013-2019 годы - аким Кызылординской области.

2019 год (июнь-сентябрь) - руководитель Администрации президента Республики Казахстан.

18 сентября 2019 года указом главы государства был назначен государственным секретарем Республики Казахстан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1949788-tokaev-osvobodil-krymbeka-kusherbaeva-ot-dolzhnosti-gossekretarya-kazahstana/