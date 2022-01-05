Эксперт о режиме ЧП: По-другому возможности удержать ситуацию под контролем нет

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Политолог Газиз Абишев считает, что введенное президентом Касым-Жомартом Токаевым чрезвычайное положение на территории Мангистауской области и Алматы было оправдано, так как другой возможности удержать ситуацию под контролем нет. Об этом эксперт написал у себя в Telegram-канале, передает NUR.KZ.

«Чрезвычайное положение, введенное президентом Токаевым на территории Мангистауской области и Алматы было предсказуемо. Похоже, по-другому возможности удержать ситуацию под контролем нет. Действуют законы толпы: меняется восприятие реальности, аппетиты растут, до мародерства рукой подать», - написал Абишев.

Касательно того, как организованно протестная волна захлестнула города Казахстана, политолог отметил, что «большая часть участников действительно может быть искренне возмущена сложившейся экономической ситуацией».

«Однако, это ведь не исключает возможной активности отдельных профессиональных провокаторов: там шепнул, тут подсказал, здесь бросил лозунг, своим примером повел людей на полицейские щиты. На самом деле, организация массовых восстаний - отработанная международная технология. Были бы слабые места. А их – много», - считает он.

Вместе с тем, эксперт отмечает, что «настаивать на версии попытки организованного переворота пока рано. Тем более, большинство не в курсе и пылает искренним возмущением. Но лучше иметь в виду все допустимые версии».

Напомним, повышение цен на сжиженный газ привело к массовым акциям протеста сначала в Жанаозене, Актау и Мангистауской области, а после и в других регионах страны. В Алматы накануне акции протеста переросли в массовые беспорядки. В итоге вчера в Алматы и Мангистауской области был введен режим ЧП и комендантский час.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1949840-ekspert-o-rezhime-chp-po-drugomu-vozmozhnosti-uderzhat-situatsiyu-pod-kontrolem-net/