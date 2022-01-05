Митингующие избили сотрудника полиции в Алматы

Иллюстративное фото: ДП СКО

На площади Республики в Алматы собралось порядка 1000 человек. Толпа избила одного сотрудника полиции, передает корреспондент Sputnik Казахстан с места событий.

Демонстранты были настроены по-разному. Как только протестующие пришли на площадь, начали кидать в полицейских снежки и бутылки. Часть митингующих пыталась их остановить, но не смогла.

Молодые люди толпой налетели на ограждения, снесли их и начали теснить полицейское оцепление. Полиция только оборонялась, ответную силу не применяла. Митингующие оттеснили силовиков до улицы Назарбаева, где стоял второй заградительный кордон. Тут были применены шумовые гранаты и гранаты со слезоточивым газом. Газ заполнил площадь за несколько минут.

Пока протестующие разбегались, они разгромили несколько полицейских автомашин, припаркованных на площади. Часть толпы отправилась к проспекту Желтоксан, часть по улице Байсеитовой к проспекту Абая, еще часть - в сторону проспекта Достык.

Здание городского акимата оцеплено большим количеством полицейских, сотрудниками СОБР и спецназа.

Сейчас людей стало меньше.

По некоторым сообщениям, на Площади Республики в Алматы загорелось несколько полицейских автомобилей, пишет Zakon.kz.

Часть митингующих спускается вниз к площади «Астана». На площади Республики беспорядки прекращены.

Также появилась информация о том, что протестующие пытаются громить витрины магазинов и ресторанов. Сообщается как минимум об одной разбитой витрине. Правоохранители стараются препятствовать этим действиям и сдерживать напор протестующих.

Ранее мы сообщали, что в Алматы митинги переросли в беспорядки. Также сообщалось о беспорядках возле акимата Актау.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уже дважды обращался к казахстанцам с призывами не допустить насилия и беззакония.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1949760-mitinguyuschie-izbili-sotrudnika-politsii-v-almaty/