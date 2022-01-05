Беспорядки произошли возле акимата в Актау (видео)

Кадр из видео: Lada.kz

В Сеть попало видео беспорядков возле акимата Мангистау и спецназ.

Беспорядки у входа в здание акимата Мангистауской области сняли на видео очевидцы в Актау. Также на видео попал спецназ, сообщает региональное издание "Лада".

В социальной сети также появилось видео, на кадрах которого видно, как к зданию акимата со стороны 14 микрорайона проходят люди в специальном обмундировании со щитами, проходит выгрузка деревянных ящиков.

Ранее мы сообщали, что в Алматы митинги переросли в беспорядки.

Ранее президент Касым-Жомарт Токаев выступил с заявлением по ситуации в стране.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1949759-besporyadki-proizoshli-vozle-akimata-v-aktau-video/