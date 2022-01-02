Жители Мангистау вышли на улицы с требованием из-за цен на газ (фото)

Кадр из видео. Источник: "Лада"

В Мангистауской области недовольные ценовой политикой местных властей на сжиженный газ жители вышли на улицы с требованиями.

Как сообщает региональное издание "Лада", ссылаясь на слова собравшихся, с 1 января этого года цена на автогаз выросла до 120 тенге. Местные жители остались недовольны этим.

Сегодня несколько десятков жителей Жанаозена вышли на улицы и записали видеообращение. Они требуют снизить стоимость газа до 60 тенге, учитывая размер минимальной заработной платы.

Кроме того, как пишет издание, из-за цен на улицы вышли и жители сел Акшукур и Курык.

Между тем, как сообщили в управлении внутренней политики акимата Мангистауской области, сегодня, 2 января, в 11:00 около здания ЗАГСа в Жанаозене собрались автовладельцы по вопросу снижения цены на сжиженный газ.

К собравшимся вышли исполняющий обязанности акима города Галым Байжанов, замакима Жанабай Аймагамбетов, также представители правоохранительных органов.

"Им было разъяснено состояние дел по реализации сжиженного газа и дано разъяснение Закона РК "Об организации мирных собраний", в частности, о том, что их действия незаконны, так как необходимо уведомлять местный исполнительный орган за пять рабочих дней до проведения собрания. Представители городского акимата предложили собравшимся изложить свои требования в письменном виде", - говорится в сообщении властей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1949626-zhiteli-mangistau-vyshli-na-ulitsy-s-trebovaniem-iz-za-tsen-na-gaz-foto/