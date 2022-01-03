Почему Минэнерго поздно отреагировало на события в Жанаозене, ответил Мирзагалиев

Акции протеста в Актау. Фото: lada.kz

Министр энергетики Магзум Мирзагалиев на брифинге в СЦК прокомментировал вопрос о поздней реакции ведомства на массовые акции протеста в Жанаозене, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ напомнили, что люди протестовали более девяти часов, однако никакой реакции, кроме пресс-релиза о переходе на электронные торги, от профильного ведомства не удалось добиться.

"Проблема, которую затрагивали митингующие, напрямую относятся к компетенции министерства энергетики, однако частично разрешить вопрос удалось только после реакции президента. Почему все это время вы молчали и не реагировали на недовольство налогоплательщиков? Почему, чтобы решить проблему, нужно было ждать указания главы государства?" - поинтересовались журналисты.

Мирзагалиев сообщил, что сразу, как стало известно о ситуации в Жанаозене, его заместитель незамедлительно вылетел в Мангистау, чтобы на месте встретиться с руководителями и владельцами АЗС и выработать приемлемый вариант решения проблемы.

"Для того, чтобы выходить и разговаривать с населением, нужно было иметь какую-то позицию. После того как была достигнута соответствующая договоренность с сетями, что в рамках своих социальных обязательств они будут готовы поделиться со своей маржой, встреча (с общественностью - прим.ред.) произошла. Встреча была после обеда", - добавил глава Минэнерго.

Отметим, Мирзагалиев также объяснил, почему казахстанцев заранее не предупредили о повышении цен на автогаз.

Напомним, накануне в Жанаозене и ряде других населенных пунктов Мангистауской области десятки людей вышли на улицы с требованием снизить цены на газ со 120 до 60 тенге. В Актау участники акции перекрыли дорогу.

На ситуацию отреагировал глава государства - он дал поручение правительству. Позже глава правительства Аскар Мамин заявил, что в регионе снизили цены на газ до 80 - 95 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1949683-pochemu-minenergo-pozdno-otreagirovalo-na-sobytiya-v-zhanaozene-otvetil-mirzagaliev/