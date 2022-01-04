Правительство о событиях в Мангистау: Будет принято решение, удовлетворяющее все стороны

Люди собрались в Актау. Фото: Lada.kz

Правительственная комиссия, созданная премьер-министром по поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, прибыла в Мангистаускую область и начала свою работу. Об этом сообщается на официальном сайте премьер-министра РК.

Под председательством замглавы кабмина Ералы Тугжанова проводится заседание, в котором принимают участие представители Администрации президента, Министерства энергетики, Агентства по защите и развитию конкуренции, местных исполнительных органов, АО НК "Казмунайгаз" и другие заинтересованные стороны.

"Комиссия всесторонне и системно рассмотрит актуальные вопросы для принятия взаимоприемлемого решения, которое удовлетворит все стороны", - говорится в официальном сообщении.

Напомним, в Мангистауской области люди вышли на улицу и выразили свое недовольство ценами на сжиженный газ. Позже стало известно, что стоимость топлива снизили в регионе.

Недавно президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил о начале работы правительственной комиссии, которая будет разбираться в данном вопросе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1949722-pravitelstvo-o-sobytiyah-v-mangistau-budet-prinyato-reshenie-udovletvoryayuschee-vse-storony/