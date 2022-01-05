Рассылку о безвизовом въезде для казахстанцев в США при смене власти назвали фейком

Фейк, распространенный в Сети. Фото: t.me/stopfakemangystau

В Сети распространялась информация, чтобы якобы госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты рассмотрят безвизовый режим для Казахстана при смене власти в стране, пишет InAktau.kz.

В публикации Telegram-канала STOPFake Mangystau говорится, что госсекретарь США Энтони Блинкен не давал никаких комментариев по поводу событий, которые сейчас происходят в Казахстане.

"Сообщение, распространяемое в социальных сетях, является ложным. Данная запись опубликована в сатирическом паблике. Информация не соответствует действительности", – говорится в сообщении.

Фейк, распространенный в Сети. Фото: t.me/stopfakemangystau

Ранее в МВД Казахстана сообщили, что минувшей ночью в Алматы и еще нескольких городах страны произошли незаконные акции протеста, переросшие в массовые беспорядки, в результате которых были задержаны более 200 человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1949843-rassylku-o-bezvizovom-vezde-dlya-kazahstantsev-v-ssha-pri-smene-vlasti-nazvali-feykom/