Президент Токаев обратился к демонстрантам

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением к демонстрантам. Соответствующую запись глава государства опубликовал в своем Twitter.

"Правительство в рамках данных ему полномочий в целях обеспечения стабильности в стране приняло решение снизить в Мангистауской области цену за сжиженный газ до 50 тенге за литр.

Обращаюсь с просьбой к демонстрантам не следовать призывам деструктивных лиц, заинтересованных в подрыве стабильности и единства нашего общества. Другие требования социально-экономического характера будут рассмотрены отдельно, в том числе в ходе завтрашнего рабочего совещания в столице", - призвал президент страны.

Напомним, сегодня после встречи активистов с членами правительственной комиссии в Мангистауской области было принято решение о снижении цен на автогаз до 50 тенге.

Завтра, 5 января, Касым-Жомарт Токаев проведет совещание по социально-экономической ситуации в стране.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1949742-prezident-tokaev-obratilsya-k-demonstrantam/