Митинги в Алматы переросли в беспорядки (видео)

Кадр из видео: almaty_city

Митинги, начавшиеся в Алматы вечером 4 января, превратились в массовые беспорядки, передает корреспондент NUR.KZ.

Митингующие прорвались на площадь Республики. Сейчас там наблюдается скопление около тысячи человек. Они громят полицейские автомобили.

Сотрудники силовых структур применили против протестующих светошумовые гранаты.

Очевидцы сообщили, что на пересечении проспекта Достык и улицы Сатпаева слышали звуки, похожие на взрывы.

Накаленная ситуация наблюдается в разных точках города. Так, на перекрестке Абая и Отеген батыра протестующие разбили стекла в пожарном автомобиле. Также неспокойно в районе торгового дома Promenade на Абая – Байтурсынова.

По некоторым сообщениям на Площади Республики в Алматы загорелось несколько полицейских автомобилей

Мы призываем стороны сохранять спокойствие и не допустить кровопролития.

Ранее президент Касым-Жомарт Токаев выступил с заявлением по ситуации в стране.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1949757-mitingi-v-almaty-pererosli-v-besporyadki-video/