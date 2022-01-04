Стоимость газа в Мангистау снизят до 50 тенге

Фото: primeminister.kz

Правительственная комиссия встретилась с активистами, собравшимися на площади Ынтымак в Актау, передает официальный сайт премьер-министра Казахстана.

На встрече озвучены решения, принятые в ходе переговоров с инициативной группой Актау, а именно о снижении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области в рамках социальной ответственности АО "НК "КазМунайГаз".

Также даны гарантии о непривлечении к ответственности лиц, находившихся на площади.

Фото: primeminister.kz

Стороны договорились решать все возникающие вопросы в русле конструктивного диалога и в рамках действующего законодательства.

Напомним, сегодня в регион прибыла правительственная комиссия для решения вопроса с ценами на сжиженный газ. Были проведены переговоры с активистами.

Завтра, 5 января, президент Казахстана проведет совещание по социально-экономической ситуации в стране.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1949736-stoimost-gaza-v-mangistau-snizyat-do-50-tenge/