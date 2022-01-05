Токаев ввел чрезвычайное положение в Алматы и Мангистауской области

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указы о введении чрезвычайного положения в Мангистауской области и городе Алматы, сообщается на официальном сайте Акорды.

"В связи с обострением ситуации в целях обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан, глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указы о введении чрезвычайного положения в Мангистауской области и городе Алматы с 5 января с 01 часов 30 минут на срок до 00 часов 00 минут 19 января 2022 года", - говорится в сообщении Акорды.

Как подчеркнул президент в своем телевизионном обращении, он надеется на проявление благоразумия наших граждан и призывает не поддаваться на провокации изнутри и извне, эйфорию митинговщины и вседозволенности.

Напомним, что начавшиеся ранее акции протеста в Алматы в итоге переросли в беспорядки. Сообщалось, что митингующие избили сотрудника полиции.

Также беспорядки произошли у здания акимата в Актау.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уже дважды обращался к казахстанцам с призывами не допустить насилия и беззакония.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1949766-tokaev-podpisal-ukaz-o-vvedenii-chrezvychaynogo-polozheniya-v-almaty-i-mangistauskoy-oblasti/