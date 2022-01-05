Беспорядки в Алматы: горящая машина полиции попала на видео

Машина полиции. Кадр из видео: NUR.KZ

На одной из улиц в Алматы во время беспорядков подожгли несколько автомобилей, включая машину полиции. Происходящее заснял один из свидетелей, передает NUR.KZ.

Инцидент произошел на одной из улиц выше городского акимата. В кадре можно заметить патрульную машину полиции, объятую пламенем. На тот момент сильно горел салон машины.

После этого камера поворачивает направо и показывает еще несколько машин, объятых пламенем, а также обугленный каркас одного из уже сгоревших авто.

При этом в кадре можно увидеть человека (предположительно, полицейского) со щитом, а также несколько других свидетелей, проходящих мимо места происшествия.

Напомним, что начавшиеся ранее акции протеста в Алматы в итоге переросли в беспорядки. Сообщалось, что митингующие избили сотрудника полиции.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уже дважды обращался к казахстанцам с призывами не допустить насилия и беззакония.

Вскоре после этого было объявлено о введении чрезвычайного положения в Алматы и в Мангистауской области.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1949768-besporyadki-v-almaty-goryaschaya-mashina-politsii-popala-na-video/