Правительственная комиссия провела переговоры с активистами Жанаозена

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Члены правительственной комиссии провели переговоры с инициативной группой активистов Жанаозена. Об этом сообщается на официальном сайте премьер-министра Казахстана.

"На встрече были озвучены актуальные вопросы, в том числе снижение цены на сжиженный газ. Участники обсудили возможность урегулирования возникшей ситуации", - отмечается в официальном сообщении.

Напомним, жители Жанаозена вышли на улицы и потребовали снизить стоимость сжиженного газа до 60 тенге, учитывая размер минимальной заработной платы. Также недовольство по поводу высокой стоимости топлива выразили в Актау.

В регион выехала правительственная комиссия. Отмечалось, что она призвана всесторонне и системно рассмотреть актуальные вопросы для принятия взаимоприемлемого решения, которое удовлетворит все стороны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1949730-pravitelstvennaya-komissii-provela-peregovory-s-aktivistami-zhanaozena/