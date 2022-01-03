Токаев дал поручение правительству из-за ситуации в Жанаозене

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев в своем официальном Twitter-аккаунте высказался о ситуации в Мангистауской области, где недовольные ценовой политикой местных властей на сжиженный газ люди вышли на улицы с требованиями.

"Дал поручение правительству срочно рассмотреть ситуацию в Жанаозене с учетом экономической целесообразности, в правовом поле. Демонстранты не должны нарушать общественный порядок.

Граждане имеют право публично высказывать требования к местным и центральным властям, но делать это следует в соответствии с законодательством, в частности, с законом о мирных собраниях", - написал глава государства.

Напомним, ранее сообщалось, что 2 января десятки жителей Жанаозена вышли на улицы и записали видеообращение. Они потребовали снизить стоимость газа до 60 тенге, учитывая размер минимальной заработной платы. По словам горожан, с 1 января 2022 года газ подорожал до 120 тенге. С такими же требованиями на улицы вышли и жители сел Акшукур и Курык.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1949639-tokaev-vyskazalsya-o-situatsii-v-zhanaozene/