Токаев сообщил о начале работы комиссии в Мангистау

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил о начале работы правительственной комиссии в Мангистауской области. Об этом глава государства написал в своем Twitter.

"В Актау приступила к работе Правительственная комиссия, в которую включены сотрудники Администрации Президента. На постоянной основе работает Республиканский оперативный штаб.

Комиссия имеет поручение найти взаимоприемлемое решение по возникшей проблеме в интересах стабильности в нашей стране. Правоохранительным органам поручено обеспечить недопущение нарушения общественного порядка. Демонстранты должны проявить ответственность и готовность к диалогу", - написал президент.

Напомним, в течение нескольких дней жители Мангистауской области требуют снизить цены на сжиженный газ. Ранее Касым-Жомарт Токаев дал поручение правительству срочно рассмотреть ситуацию с учетом экономической целесообразности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1949706-tokaev-soobschil-o-nachale-raboty-komissii-v-mangistau/