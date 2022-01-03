События в Мангистау: цены на газ снизили в регионе

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Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин прокомментировал ситуацию в Мангистауской области. Он заявил, что правительство примет необходимые меры, сообщается на официальном сайте премьер-министра Казахстана.

Ранее глава государства дал поручение правительству срочно рассмотреть ситуацию в Жанаозене с учетом экономической целесообразности в правовом поле. В связи с этим создана правительственная комиссия, которая рассмотрит социально-экономическую ситуацию во всем регионе.

"Правительством будет реализован пакет мер по урегулированию цены на сжиженный нефтяной газ. Агентством по защите и развитию конкуренции в отношении собственников АЗС начато расследование на предмет ценового сговора", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Отмечается, что уже сейчас владельцы местных АЗС в рамках социальной ответственности бизнеса решили снизить стоимость газа со 120 до 85-90 тенге за литр.

"Будут реализованы системные меры по обеспечению долгосрочной ценовой стабильности и недопущению спекулятивных скачков цен на газ путем установления ценовых коридоров.

Правительство, акимат Мангистауской области совместно с органами прокуратуры примут меры по правовой оценке произошедших событий, связанных с нарушением общественного порядка", - заключили в правительстве.

Напомним, накануне в Жанаозене и еще нескольких городах на улицы вышли десятки людей. Они потребовали снизить цены на сжиженный газ до 60 тенге - с 1 января газ в регионе подорожал до 120 тенге за литр. Ситуацию прокомментировали в областном акимате.

Экономисты, между тем, считают, что снижать цены на газ нецелесообразно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1949663-sobytiya-v-mangistau-tseny-na-gaz-snizili-v-regione/