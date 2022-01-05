Ерлан Карин. Фото: служба центральных коммуникаций

Ерлан Карин назначен государственным секретарем Казахстана, сообщается на официальном сайте Акорды.

"Назначить Карина Ерлана Тынымбайулы Государственным секретарем Республики Казахстан, освободив от должности помощника Президента Республики Казахстан", - говорится в тексте указа, опубликованном сегодня утром на сайте Акорды.

Также сообщается, что указом главы государства Кушербаев Крымбек Елеуович освобожден от должности Государственного секретаря Республики Казахстан.

Сегодня утром также стало известно, что глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ об отставке правительства Казахстана.

Ерлан Карин в настоящее время является помощником президента по политическим вопросам (с 30 июля 2020 года).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1949786-erlan-karin-naznachen-gosudarstvennym-sekretarem-kazahstana/