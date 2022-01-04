Нурлан Ногаев вышел к собравшимся на площади в Актау (видео)

Кадр из видео: instagram.com/akimat_mangystau

Вечером 3 января аким Мангистауской области Нурлан Ногаев встретился с автовладельцами в Актау, которые требуют снизить цену на сжиженный газ. Об этом сообщила пресс-служба главы региона на своей официальной странице в Instagram.

Нурлан Ногаев встретился с людьми, собравшимися на площади Ынтымак. Он разъяснил меры, принятые правительством по поручению главы государства, в части снижения цен на сжиженный нефтяной газ.

Аким Мангистауской области напомнил, что владельцы автозаправок в рамках социальной ответственности бизнеса приняли решение о снижении стоимости топлива со 120 тенге до 85-90 тенге.

Сейчас Агентство по защите и развитию конкуренции проводит расследование на предмет ценового сговора в отношении владельцев АГЗС.

"В ходе встречи с водителями Нурлан Ногаев призвал собравшихся соблюдать общественный порядок, не допускать угрозы жизни и здоровью населения.

Аким области отметил, что любой вопрос можно решить только путем конструктивного диалога", - пояснили в пресс-службе ведомства.

На встрече присутствовали представители Министерства энергетики и Агентства по защите и развитию конкуренции, которые входят в состав комиссии, созданной по поручению правительства.

По информации Lada.kz, на площади Ынтымак установили юрту. Видимо, для обогрева собравшихся. Ведь температура воздуха на улице была минус 3 градуса, а люди не расходились.

Напомним, в нескольких населенных пунктах Мангистауской области, в том числе Жанаозене и Актау, начались массовые акции протеста - автовладельцы потребовали снизить цены на сжиженный газ.

На ситуацию отреагировал президент Казахстана. Стоимость топлива снизили в регионе. Была создана комиссия. Ранее Нурлан Ногаев встретился с автовладельцами в Жанаозене.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1949694-nurlan-nogaev-vyshel-k-sobravshimsya-na-ploschadi-v-aktau-video/