Авто акима Мангистау остановили по дороге из аэропорта (видео)

Кадр из видео: instagram.com/mangystau_online

В соцсетях появилось видео с акимом Мангистауской области. Отмечается, что протестующие остановили его автомобиль на дороге. В пресс-службе главы региона сообщили, что Нурлан Ногаев возвращался из аэропорта в Актау после встречи членов правительственной комиссии, передает корреспондент NUR.KZ.

В соцсетях опубликовали видео с участием автомобиля акима Мангистауской области, который ехал в Актау, но люди его не пропустили. Нурлан Ногаев вышел из салона для разговора с жителями.

В пресс-службе главы Мангистауской области отметили, что сегодня в регион прилетела правительственная комиссия. Аким встретил делегацию и ехал обратно в город, когда его остановили.

После разговора с людьми Нурлан Ногаев направился на переговоры с участием членов правительственной комиссии.

Напомним, сегодня в Мангистаускую область прибыла правительственная комиссия для рассмотрения вопроса по поводу цен на сжиженный газ. Проведены переговоры с активистами.

Ранее глава региона Нурлан Ногаев встречался с водителями Жанаозена и Актау.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1949731-avto-akima-mangistau-ostanovili-po-doroge-iz-aeroporta-video/