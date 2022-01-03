"Все были в курсе": Мирзагалиев объяснил, почему казахстанцев не предупредили о повышении цен на газ

Магзум Мирзагалиев. Фото: пресс-служба Министерства энергетики

Министр энергетики Магзум Мирзагалиев на брифинге в СЦК прокомментировал вопрос о том, предупреждали ли население заранее о повышении цены на сжиженный газ в Мангистауской области, передает корреспондент NUR.KZ.

Мирзагалиев сообщил, что такая работа была проведена еще несколько лет назад.

"Эта работа была начата еще в 2018 году. Соответственно, с 2019 года плавно начался перевод на соответствующий рыночный механизм. В законодательных изменениях все участники рынка, газосетевые организации, автозаправочные станции, естественно, все были в курсе. Данный процесс активно обсуждался и транслировался.

Кроме этого, нужно отметить, что определенное упущение было. Что греха таить, люди, по большому счету, узнали, уже увидев соответствующие ценники на заправках… В декабре, полагая, что могут возникнуть сложности с тем, что цена будет очень сильно эскалировать вверх, мы внесли изменения в приказ, это было 31 декабря, и мы ограничили этот рост шага во время торговли на площадках с 10% до 3%", - отметил он.

Эксперт нефтегазовой отрасли Олжас Байдильдинов, в свою очередь, сообщил, что заявление о том, что цена на автогаз неожиданно выросла в два раза в Жанаозене, не совсем соответствует действительности.

"Сегодня некоторые СМИ и в Facebook озвучили мнение о том, что цена неожиданно выросла в два раза в Жанаозене. В действительности это не так. 60 тенге за литр - там в этом году цен таких не было. Летом была цена в районе 80-85 тенге, и это касается в целом по стране.

С момента либерализации рынка цены постепенно росли, и, я думаю, те, кто интересовался, они могли почитать аналитику, почитать экспертов, которые это и прогнозировали. Поэтому тезис о том, что цены неожиданно там за Новый год выросли в два раза, это некорректно", - резюмировал спикер.

Напомним, сегодня в Минэнерго также назвали причины дефицита автогаза в стране и в Мангистауской области в частности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1949680-vse-byli-v-kurse-mirzagaliev-obyasnil-pochemu-kazahstantsev-ne-predupredili-o-povyshenii-tsen-na-gaz/