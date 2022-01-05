Беспорядки в Алматы: что происходит на главных площадях города (фото, видео)

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

С 4 на 5 января текущего года в Алматы произошли массовые акции протеста, которые в итоге переросли в беспорядки. Корреспондент NUR.KZ заснял, что происходило на главных площадях города.

Первые колонны демонстрантов появились на улицах еще вечером 4 числа. К полуночи количество протестующих лишь продолжило расти и в итоге они начали продвигаться к площади Республики.

Площадь была перекрыта полицией, были выставлены заграждения, а также к месту стянули личный состав, силовикам выдали щиты. Также на площади стояла спецтехника.

В определенный момент протесты переросли в беспорядки. Сообщалось, что одного из полицейских избили митингующие.

На видео можно заметить, что недалеко от площади подожгли автомобиль, против собравшихся применили слезоточивый газ.

Напомним, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уже дважды обращался к казахстанцам с призывами не допустить насилия и беззакония.

Вскоре после этого он ввел режим чрезвычайного положения в Алматы и Мангистауской области.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1949764-besporyadki-v-almaty-chto-proishodit-na-glavnyh-ploschadyah-goroda-foto-video/