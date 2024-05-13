По каким статьям осудили Бишимбаева и Байжанова

Сегодня в Астане был вынесен приговор по делу Бишимбаева и Байжанова - оглашены статьи, по которым осудили фигурантов, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд РК.

Дело рассмотрено с участием присяжных заседателей.

Вердиктом присяжных заседателей Бишимбаев признан виновным в том, что с середины марта до 9 ноября 2023 года причинял физические и психические страдания потерпевшей Нукеновой путем систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, совершенное в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного (ст.110 ч.2 п.1 УК); а также в том, что 9 ноября 2023 года совершил убийство Нукеновой, совершенное с особой жестокостью (ст.99 ч.2 п.5 УК).

Санкция ст.110 ч.2 п.1 УК предусматривает лишение свободы на срок от 4 до 7 лет.️ Санкция ст.99 ч.2 п.5 УК предусматривает лишение свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы.

Обстоятельством, отягчающим уголовную ответственность и наказание Бишимбаева, суд признал, на основании п.2 ч.2 ст.14 УК, опасный рецидив преступлений, а также совершение уголовного правонарушения в состоянии алкогольного опьянения.

Байжанов признан виновным в том, что 9 ноября 2023 года совершил заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления, совершенного Бишимбаевым (ст.432 УК).

Санкция ст.432 УК предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет.

Вина подсудимых доказана показаниями потерпевшего, свидетелей, аудио-видео материалами, заключениями экспертиз и другими материалами уголовного дела, отметили в суде.

Согласно ст.53 УК смягчающими ответственность и наказание обстоятельствами в отношении подсудимых Бишимбаева и Байжанова суд признал наличие у них несовершеннолетних детей.

Вопрос о размере наказания решен судьей и присяжными заседателями в порядке ст.656 УПК, путем открытого голосования, с учетом большинства голосов, добавили в суде.

Отметим, что Бишимбаев был осужден к 24 годам лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. Согласно разъяснениям суда, итоговый приговор формировался с учетом ряда обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность.

Байжанову назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы в учреждении УИС средней безопасности. После оглашения приговора Байжанов обратился к судье с вопросом.

"За что 4 года мне?", - спросил он.

Судья Кульбаева ответила, что так решил суд вместе с присяжными заседателями.

"Ладно. Невинного человека осудили", - возразил Байжанов.

После оглашения приговора в отношении Куандыка Бишимбаева и Бахытжана Байжанова по делу об убийстве Салтанат Нукеновой судья разъяснила вердикт суда с участием присяжных.

Суд над Куандыком Бишимбаевым

Суд над Куандыком Бишимбаевым и его братом Бахытжаном Байжановым начался 27 марта. Судит обвиняемого по его же просьбе суд присяжных, состоящий из 12 человек.

На суде гособвинитель озвучивал подробности отношений Бишимбаева с Салтанат Нукеновой, рассказав, что он унижал девушку, избивал и запрещал общаться с родственниками и друзьями.

Кроме того, прокурор рассказывал, что происходило накануне и в день гибели Салтанат Нукеновой. Он сообщил, что Бишимбаев задался умыслом совершить это преступление.

Сам подсудимый не признал вину в предъявленном ему обвинении.

Второй подсудимый, Байжанов, говорил, что не понимал, что Салтанат Нукенова умирает.

Также на суде выступал брат Салтанат Нукеновой, который рассказывал о том, как девушка и Бишимбаев познакомились, и о том, что происходило в день убийства. Позже Айтбек Амангельды рассказал, что Салтанат 8 раз пыталась уйти от гражданского супруга.

Один из свидетелей рассказывал, как удалялись записи с камер наблюдения в "Гастроцентре" по просьбе Бишимбаева. Другой свидетель отметил, что Бишимбаев после убийства находился с ножом. А бывший водитель матери подсудимого рассказывал, как он перевозил телефон девушки.

Кроме того, давал показания сам подсудимый, он заявлял, что в его действиях не было умысла и не было особой жестокости, но без ссоры, которая произошла между ним и Салтанат, трагедии в этот вечер могло не произойти.

Также он рассказал, как требовал от Салтанат объяснений за интимное видео, которое ему, по словам подсудимого, прислали. При этом была зачитана запись в блокноте Бишимбаева, сделанная, по словам его адвокатов, Нукеновой. Это доказательство со стороны защитников Бишимбаева удивило судью. Еще Бишимбаев отвечал, почему он не дал Нукеновой уехать из ресторана в ту ночь.

После этого были допрошены несколько свидетелей. Так, сестра погибшей рассказала о жизни Нукеновой и Бишимбаева, она также раскрыла подробности второго никах, описала изменения в поведении девушки, а также рассказала, как узнала о смерти Салтанат.

Далее выступал врач скорой помощи, который первым осматривал тело погибшей. А судмедэксперт Тахир Халимназаров на манекене показывал множественные травмы головы, которые получила Салтанат Нукенова, сообщив, что упасть и получить такие повреждения человек не может.

При этом позже судмедэксперт опроверг версию Бишимбаева о причинах травм Салтанат. Ранее подсудимый заявлял, что умершая случайно упала, якобы пытаясь снять брюки, а он хотел ее остановить. В процессе Бишимбаев отпустил Салтанат – она упала, ударившись головой об унитаз, а затем об пол.

На заседании зачитывали также переписку Байжанова с домработницей Куандыка Бишимбаева – она сделала фото с кровью в его квартире.

22 апреля в телефоне Куандыка Бишимбаева были найдены жуткие видео, снятые в ночь убийства Салтанат Нукеновой.