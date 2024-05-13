Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

По каким статьям осудили Бишимбаева и Байжанова

Опубликовано:

Куандык Бишимбаев в зале суда
Куандык Бишимбаев в зале суда. Фото: t.me/Jogargy_sot

Сегодня в Астане был вынесен приговор по делу Бишимбаева и Байжанова - оглашены статьи, по которым осудили фигурантов, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд РК.

Дело рассмотрено с участием присяжных заседателей.

Вердиктом присяжных заседателей Бишимбаев признан виновным в том, что с середины марта до 9 ноября 2023 года причинял физические и психические страдания потерпевшей Нукеновой путем систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, совершенное в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного (ст.110 ч.2 п.1 УК); а также в том, что 9 ноября 2023 года совершил убийство Нукеновой, совершенное с особой жестокостью (ст.99 ч.2 п.5 УК).

Санкция ст.110 ч.2 п.1 УК предусматривает лишение свободы на срок от 4 до 7 лет.️ Санкция ст.99 ч.2 п.5 УК предусматривает лишение свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы.

Обстоятельством, отягчающим уголовную ответственность и наказание Бишимбаева, суд признал, на основании п.2 ч.2 ст.14 УК, опасный рецидив преступлений, а также совершение уголовного правонарушения в состоянии алкогольного опьянения.

Байжанов признан виновным в том, что 9 ноября 2023 года совершил заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления, совершенного Бишимбаевым (ст.432 УК).

Санкция ст.432 УК предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет.

Вина подсудимых доказана показаниями потерпевшего, свидетелей, аудио-видео материалами, заключениями экспертиз и другими материалами уголовного дела, отметили в суде.

Согласно ст.53 УК смягчающими ответственность и наказание обстоятельствами в отношении подсудимых Бишимбаева и Байжанова суд признал наличие у них несовершеннолетних детей.

Вопрос о размере наказания решен судьей и присяжными заседателями в порядке ст.656 УПК, путем открытого голосования, с учетом большинства голосов, добавили в суде.

Отметим, что Бишимбаев был осужден к 24 годам лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. Согласно разъяснениям суда, итоговый приговор формировался с учетом ряда обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность.

Байжанову назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы в учреждении УИС средней безопасности. После оглашения приговора Байжанов обратился к судье с вопросом.

"За что 4 года мне?", - спросил он.

Судья Кульбаева ответила, что так решил суд вместе с присяжными заседателями.

"Ладно. Невинного человека осудили", - возразил Байжанов.

После оглашения приговора в отношении Куандыка Бишимбаева и Бахытжана Байжанова по делу об убийстве Салтанат Нукеновой судья разъяснила вердикт суда с участием присяжных.

Суд над Куандыком Бишимбаевым

Суд над Куандыком Бишимбаевым и его братом Бахытжаном Байжановым начался 27 марта. Судит обвиняемого по его же просьбе суд присяжных, состоящий из 12 человек.

На суде гособвинитель озвучивал подробности отношений Бишимбаева с Салтанат Нукеновой, рассказав, что он унижал девушку, избивал и запрещал общаться с родственниками и друзьями.

Кроме того, прокурор рассказывал, что происходило накануне и в день гибели Салтанат Нукеновой. Он сообщил, что Бишимбаев задался умыслом совершить это преступление.

Сам подсудимый не признал вину в предъявленном ему обвинении.

Второй подсудимый, Байжанов, говорил, что не понимал, что Салтанат Нукенова умирает.

Также на суде выступал брат Салтанат Нукеновой, который рассказывал о том, как девушка и Бишимбаев познакомились, и о том, что происходило в день убийства. Позже Айтбек Амангельды рассказал, что Салтанат 8 раз пыталась уйти от гражданского супруга.

Один из свидетелей рассказывал, как удалялись записи с камер наблюдения в "Гастроцентре" по просьбе Бишимбаева. Другой свидетель отметил, что Бишимбаев после убийства находился с ножом. А бывший водитель матери подсудимого рассказывал, как он перевозил телефон девушки.

Кроме того, давал показания сам подсудимый, он заявлял, что в его действиях не было умысла и не было особой жестокости, но без ссоры, которая произошла между ним и Салтанат, трагедии в этот вечер могло не произойти.

Также он рассказал, как требовал от Салтанат объяснений за интимное видео, которое ему, по словам подсудимого, прислали. При этом была зачитана запись в блокноте Бишимбаева, сделанная, по словам его адвокатов, Нукеновой. Это доказательство со стороны защитников Бишимбаева удивило судью. Еще Бишимбаев отвечал, почему он не дал Нукеновой уехать из ресторана в ту ночь.

После этого были допрошены несколько свидетелей. Так, сестра погибшей рассказала о жизни Нукеновой и Бишимбаева, она также раскрыла подробности второго никах, описала изменения в поведении девушки, а также рассказала, как узнала о смерти Салтанат.

Далее выступал врач скорой помощи, который первым осматривал тело погибшей. А судмедэксперт Тахир Халимназаров на манекене показывал множественные травмы головы, которые получила Салтанат Нукенова, сообщив, что упасть и получить такие повреждения человек не может.

При этом позже судмедэксперт опроверг версию Бишимбаева о причинах травм Салтанат. Ранее подсудимый заявлял, что умершая случайно упала, якобы пытаясь снять брюки, а он хотел ее остановить. В процессе Бишимбаев отпустил Салтанат – она упала, ударившись головой об унитаз, а затем об пол.

На заседании зачитывали также переписку Байжанова с домработницей Куандыка Бишимбаева – она сделала фото с кровью в его квартире.

22 апреля в телефоне Куандыка Бишимбаева были найдены жуткие видео, снятые в ночь убийства Салтанат Нукеновой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2099741-po-kakim-statyam-osudili-bishimbaeva-i-bayzhanova/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.