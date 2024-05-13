Куандыка Бишимбаева осудили на 24 года за убийство Салтанат Нукеновой

Сегодня в Астане завершился громкий судебный процесс по делу Куандыка Бишимбаева - экс-министра признали виновным в убийстве гражданской жены, передает корреспондент NUR.KZ.

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В Специализированном межрайоном суде по уголовным делам Астаны вынесли приговор экс-министру национальной экономики Куандыку Бишимбаеву. Бишимбаев осужден к 24 годам лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

Согласно разъяснениям суда, итоговый приговор формировался с учетом ряда обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность.

В частности, такими обстоятельствами суд и присяжные заседатели признали опасный рецидив преступлений, а также совершение уголовного правонарушения в состоянии алкогольного опьянения, которое было доказано в ходе судебного разбирательства.

Напомним, судебное разбирательство по делу об убийстве Салтанат Нукеновой продолжалось с 27 марта. Вместе с экс-министром на скамье подсудимых оказался его родственник Бахытжан Байжанов.

Бишимбаева обвиняли по двум статьям Уголовного кодекса - убийство с особой жестокостью и истязания. Сам экс-министр вины в убийстве не признал, даже после того, как судья обнаружила в его телефоне видеозаписи с истязаниями Салтанат.

Его защита в судебных прениях настаивала на том, что произошедшее - не убийство с особой жестокостью, а причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть. Согласие с такой формулировкой обвинения высказывал и сам Бишимбаев в своем последнем слове.

Отметим, что судил Бишимбаева по его же просьбе суд присяжных, состоящий из 12 человек. Несмотря на то, что трансляция ведется в онлайн-режиме, СМИ запрещено показывать лица присяжных, чтобы избежать давления на них. В ходе судебного процесса один из каналов был оштрафован за обнародование лиц присяжных заседателей.

Убийство Салтанат Нукеновой

9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", брата обвиняемого, - в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева.