Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Куандыка Бишимбаева осудили на 24 года за убийство Салтанат Нукеновой

Опубликовано:

Куандык Бишимбаев в суде
Куандык Бишимбаев в суде. Кадр из видео: youtube.com/Верховный суд РК

Сегодня в Астане завершился громкий судебный процесс по делу Куандыка Бишимбаева - экс-министра признали виновным в убийстве гражданской жены, передает корреспондент NUR.KZ.

Новости по теме

В Специализированном межрайоном суде по уголовным делам Астаны вынесли приговор экс-министру национальной экономики Куандыку Бишимбаеву. Бишимбаев осужден к 24 годам лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

Согласно разъяснениям суда, итоговый приговор формировался с учетом ряда обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность.

В частности, такими обстоятельствами суд и присяжные заседатели признали опасный рецидив преступлений, а также совершение уголовного правонарушения в состоянии алкогольного опьянения, которое было доказано в ходе судебного разбирательства.

Напомним, судебное разбирательство по делу об убийстве Салтанат Нукеновой продолжалось с 27 марта. Вместе с экс-министром на скамье подсудимых оказался его родственник Бахытжан Байжанов.

Бишимбаева обвиняли по двум статьям Уголовного кодекса - убийство с особой жестокостью и истязания. Сам экс-министр вины в убийстве не признал, даже после того, как судья обнаружила в его телефоне видеозаписи с истязаниями Салтанат.

Его защита в судебных прениях настаивала на том, что произошедшее - не убийство с особой жестокостью, а причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть. Согласие с такой формулировкой обвинения высказывал и сам Бишимбаев в своем последнем слове.

Отметим, что судил Бишимбаева по его же просьбе суд присяжных, состоящий из 12 человек. Несмотря на то, что трансляция ведется в онлайн-режиме, СМИ запрещено показывать лица присяжных, чтобы избежать давления на них. В ходе судебного процесса один из каналов был оштрафован за обнародование лиц присяжных заседателей.

Убийство Салтанат Нукеновой

9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", брата обвиняемого, - в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2098151-kuandyka-bishimbaeva-osudili-na-24-goda-za-ubiystvo-saltanat-nukenovoy/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.