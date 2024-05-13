Почему Бишимбаева посадили на 24 года, объяснила судья

После оглашения приговора в отношении Куандыка Бишимбаева и Бахытжана Байжанова по делу об убийстве Салтанат Нукеновой судья разъяснила вердикт суда с участием присяжных, пишет корреспондент NUR.KZ.

После оглашения приговора с признанием виновными Бишимбаева и Байжанова, которые получили 24 и 4 года лишения свободы соответственно, судья Айжан Кульбаева разъяснила вынесенный судебный акт.

"Подсудимый Бишимбаев признан виновным в совершении истязания в отношении потерпевшей Нукеновой, а также противоправном умышленном причинении смерти, совершенной с особой жестокостью. Байжанов признан виновным в заранее не обещанном укрывательстве особо тяжкого преступления, совершенного Бишимбаевым.

Вина подсудимого была доказана показаниями потерпевшего, свидетелей, аудио- и видеоматериалами, заключениями экспертизы и материалами уголовного дела. При назначении наказания в отношении подсудимых суд признал наличие несовершеннолетних детей смягчающим обстоятельством. Обстоятельством, отягчающим уголовную ответственность и наказание Бишимбаева, суд признал опасный рецидив преступления, а также совершения уголовного правонарушения в состоянии алкогольного опьянения", - заявила судья.

Кульбаева добавила, что вопрос о размере наказания Бишимбаеву и Байжанову был решен судьей и присяжными в открытом голосовании с учетом большинства голосов.

"Как уже было оглашено, Бишимбаев осужден по совокупности преступлений к 24 годам лишения свободы, Байжанов - к 4 годам лишения свободы. Разъясняю для осужденных, для участников процесса, для потерпевшего - вы имеете право ознакомиться с протоколом заседания, после вынесения решения по делу имеете право подавать на него письменные замечания.

Кроме того, в случае несогласия с принятым решением вы имеете право обжаловать приговор суда в течение 15 суток", - добавила судья.

В суде также сняли арест с имущества Куандыка Бишимбаева. Также приговор экс-министру прокомментировал родной брат Нукеновой Айтбек Амангельды.

Напомним, что на сегодняшнем процессе были озвучены вопросы, на которые должны были ответить присяжные заседатели. После утреннего заседания отец Нукеновой заявил, что посчитает приговор несправедливым, если Бишимбаеву не дадут пожизненное.

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Убийство Салтанат Нукеновой

Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева.

12 ноября Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", в заведении которого скончалась Нукенова, - Бахытжана Байжанова.

Следствие по данному делу завершилось в начале января.

Суд над Бишимбаевым и Байжановым

Суд над экс-министром Куандыком Бишимбаевым и его братом Бахытжаном Байжановым начался 27 марта. Процесс проходил в открытом режиме, а онлайн-трансляцию могли смотреть все желающие на YouTube-канале Верховного суда РК.

Судил обоих суд присяжных, состоявший из 12 человек. Несмотря на то, что трансляция велась в онлайн-режиме, СМИ запрещали показывать лица присяжных, чтобы избежать давления на них. Ранее один из каналов был оштрафован за обнародование лиц присяжных заседателей.