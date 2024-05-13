Бахытжан Байжанов осужден на 4 года лишения свободы по делу о гибели Салтанат Нукеновой

Сегодня в Астане вынесли приговор экс-министру Куандыку Бишимбаеву и его родственнику Бахытжану Байжанову. Последнего обвиняли в укрывательстве преступления, передает корреспондент NUR.KZ.

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Бахытжана Байжанова признали виновным в совершении уголовного правонарушения по статье 432 УК РК ("Укрывательство"). Ему назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы в учреждении УИС средней безопасности.

Напомним, суд по делу об убийстве Салтанат Нукеновой продолжался с конца марта. Заседания транслировались в онлайн-режиме.

Бывшего министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева обвиняли в убийстве с особой жестокостью. Сегодня ему также вынесли приговор.

Бахытжана Байжанова - директора "Гастроцентра", в котором и было совершено преступление, и брата Бишимбаева - изначально обвиняли по двум статьям уголовного кодекса: статья 432 УК РК "Укрывательство преступления" и статья 434 УК РК "Недонесение о преступлении".

Однако в ходе судебного следствия прокурор сняла одно из обвинений, а именно недонесение о преступлении. В итоге Байжанова обвиняли лишь в укрывательстве преступления.

В своем последнем слове Байжанов попросил прощения у семьи Салтанат и рассказал, что "эти дни вспоминал редкие встречи с ней". При этом своей вины в укрывательстве преступления он не признал. Он заявлял, что готов пройти проверку на детекторе лжи.

К слову, Бишимбаев в своем последнем слове заявил, что Байжанов не был в сговоре с ним и ни в чем не виноват.

Участие Бахытжана Байжанова в деле Куандыка Бишимбаева

Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии - в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра" Бахытжана Байжанова - родственника обвиняемого, - в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

По словам Бишимбаева, в день смерти Салтанат Нукеновой он звонил Бахытжану Байжанову, затем Байжанов приехал в ресторан, где следил за "спящей" Салтанат. Позже он вызвал "скорую".

Сам Байжанов в своих показаниях попросил прощения за свои действия и рассказал, почему не вмешался в происходящее.

"Я уже давно знал, что они постоянно ссорятся, и что Бишимбаев поднимает руку на Салтанат. Привык к этому настолько, что это даже не вызывало у меня удивления. Мне по-человечески было жаль, но мой казахский менталитет, казахское воспитание и мой скромный характер не позволяли мне указывать и давать советы Бишимбаеву", - говорил он.

Кроме того, в суде Бахытжан Байжанов заявлял о давлении, которое, с его слов, на него оказывали в СИЗО. Байжанов тогда отметил, что эти встречи проходили там, где, как он отметил, "есть камеры и там все записи, можно все это восстановить".

"Ко мне приходил Бауржан Мусин четыре раза. После отбоя меня вытащили из камеры. Я пошел к нему - и рядом Бишимбаев стоит: он хотел встречу организовать. Я сразу развернулся, ушел. Администрации сказал, чтобы больше не подходил ко мне, потому что я и адвокаты не просили.

Но он все равно 2-3 раза приходил и всегда пытался поставить (настроить - прим. ред.) меня против семьи Салтанат. Бауржан Мусин - не знаю, кто он. Все говорят, что он общественник", - говорил подсудимый.

После в Комитете уголовно-исполнительной системы МВД сообщили о проверке после слов, сказанных подсудимым Байжановым.

Однако позже судья заявила, что прокуратура не подтвердила факт давления Бишимбаева на Байжанова.