"За что 4 года мне?": Байжанов обратился к судье после приговора

Приговор суда по делу об убийстве Салтанат Нукеновой закончился обращением судьи к Бишимбаеву и Байжанову – Айжан Кульбаева спросила, есть ли у них вопросы, передает корреспондент NUR.KZ.

Сегодня в суде Астаны был оглашен приговор в отношении Куандыка Бишимбаева и Бахытжана Байжанова.

Так, экс-министр осужден к 24 годам лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. Отметим, что приговор прокомментировал брат Нукеновой Айтбек Амангельды.

Байжанова же признали виновным в совершении уголовного правонарушения по статье 432 УК РК ("Укрывательство"). Ему назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы в учреждении УИС средней безопасности.

Когда судья Айжан Кульбаева спросила, есть ли у осужденных вопросы по приговору, Бишимбаев ответил, что у него их нет.

У осужденного на 4 года Бахытжана Байжанова вопросы остались.

"За что 4 года мне?", - спросил он.

Судья ответила, что так решил суд вместе с присяжными заседателями.

"Ладно. Невинного человека осудили", - возразил Байжанов.

Судья добавила, что осужденные могут обжаловать приговор в течение 15-ти суток. Также Кульбаева объяснила, почему экс-министру нацэкономики дали такой срок.

Между тем в суде сняли арест с имущества Бишимбаева.

Напомним, что на сегодняшнем процессе были озвучены вопросы, на которые должны были ответить присяжные заседатели. После утреннего заседания отец Нукеновой заявил, что посчитает приговор несправедливым, если Бишимбаеву не дадут пожизненное.

Кроме того, здесь можно прочитать, по каким статьям осудили Бишимбаева и Байжанова.

Убийство Салтанат Нукеновой

Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева.

12 ноября Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", в заведении которого скончалась Нукенова, - Бахытжана Байжанова.

Следствие по данному делу завершилось в начале января.

Суд над Бишимбаевым и Байжановым

Суд над экс-министром Куандыком Бишимбаевым и его братом Бахытжаном Байжановым начался 27 марта. Процесс проходил в открытом режиме, а онлайн-трансляцию могли смотреть все желающие на YouTube-канале Верховного суда РК.

Судил обоих суд присяжных, состоявший из 12 человек. Несмотря на то, что трансляция велась в онлайн-режиме, СМИ запрещали показывать лица присяжных, чтобы избежать давления на них. Ранее один из каналов был оштрафован за обнародование лиц присяжных заседателей.