"Готов пройти детектор лжи": Байжанов в суде заявил, что примет любое наказание

В прениях по делу Куандыка Бишимбаева выступил второй подсудимый – Бахытжан Байжанов. Он заявил, что готов пройти детектор лжи, потому что ничего не скрывает, передает корреспондент NUR.KZ.

Касательно самого частого предположения в адрес Байжанова - что он мог помочь вынести нашатырный спирт и кровавую рубашку с места преступления - он заявил, что эти вещи могут все еще находиться в ресторане BAU.

"Меня обвиняют в том, что я помогал скрыть следы преступления, а именно якобы я мог вынести флакон нашатыря и рубашку. Почему все так уверены в этом? Эти предположения основаны на том, что их не нашли нигде. Но на самом деле их могли не найти, потому что не везде искали.

Четыре раза проверяли место происшествия: один раз - машину Бишимбаева, и три раза - одну и ту же VIP-кабинку. А другие места в ресторане - такие, как кухня или другие комнаты, - даже не проверяли. Может быть, рубашка и флакон все еще там, в местах, которые не осмотрели. И почему вообще думают, что я должен был их убрать?" - заявил Байжанов.

Он также добавил, что главное, в чем его обвиняют - что он помогал скрыть следы преступления и удалил записи видеокамер.

"Если я действительно хотел скрыть следы преступления удаляя видео, я бы сделал это сам. Потому что важные вещи надежнее всего держать в своих руках - а я поручил это другим. И если бы я действительно стремился уничтожить улики, я мог бы физически уничтожить сервер, на котором хранились данные - и никакие записи уже бы никогда не восстановили… но этого не произошло. Зачем мне поручать такое важное дело другим, рискуя, что они увидят содержимое видео?" - заявил Бакытжан Байжанов.

По словам подсудимого, он ничего не скрыл в своих показаниях.

"Я все рассказал как есть, ничего не скрывал, говорил только правду. Если надо, и если это возможно, я готов пройти детектор лжи. Все остальное в ваших руках, я приму любое решение", - обратился Байжанов к суду и присяжным.

Напомним, накануне заседание завершилось выступлением Бишимбаева. Судья прервала его речь из-за окончания рабочего дня.

Начиная выступление Куандык Бишимбаев попросил прощения у родственников Салтанат и заявил, что сам когда-то тоже потерял дочь. Также он рассказывал, как у него трижды менялся состав защитников, и заявил, что Бахытжан Байжанов не был с ним в сговоре и ни в чем не виноват.

При этом ранее в судебных прениях выступала мать Бишимбаева Альмира Нурлыбекова. Она заявила, что "потерпела фиаско как мать", а также рассказала о своих отношениях с Салтанат.

До нее выступали защитники Бишимбаева и Байжанова. Так, защитник Ерлан Газымжанов в своем выступлении вновь вступил в перепалку с судьей. Он также заявил, что по обвинительному адвокату предъявляются всего три случая нанесения побоев.

Во время прений Газымжанов также попытался оспорить обвинительный акт, заявив, что Бишимбаев, "если бы хотел убить Салтанат, мог бы отвезти Нукенову за город, убить и закопать" либо нанять киллера.

А адвокат Бахытжана Байжанова Алибек Секеров, выступая на судебных прениях, предложил посадить на скамью подсудимых "бывшего первого руководителя страны".

Убийство Салтанат Нукеновой

Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", брата обвиняемого, - в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева.

Суд над Куандыком Бишимбаевым

Суд над Куандыком Бишимбаевым и его братом Бахытжаном Байжановым начался 27 марта. Судит обвиняемого по его же просьбе суд присяжных, состоящий из 12 человек.

На суде гособвинитель озвучивал подробности отношений Бишимбаева с Салтанат Нукеновой, рассказав, что он унижал девушку, избивал и запрещал общаться с родственниками и друзьями. Кроме того, прокурор рассказывал, что происходило накануне и в день гибели Салтанат Нукеновой. Он сообщил, что Бишимбаев задался умыслом совершить это преступление.

Сам подсудимый не признал вину в предъявленном ему обвинении.

Второй подсудимый, Байжанов, говорил, что не понимал, что Салтанат Нукенова умирает.

Также на суде выступал брат Салтанат Нукеновой, который рассказал, что Салтанат 8 раз пыталась уйти от гражданского супруга.

После этого были допрошены несколько свидетелей. Так, сестра погибшей рассказала о жизни Нукеновой и Бишимбаева, она также раскрыла подробности второго никах, описала изменения в поведении девушки, а также рассказала, как узнала о смерти Салтанат.

Далее выступал врач скорой помощи, который первым осматривал тело погибшей. А судмедэксперт Тахир Халимназаров на манекене показывал множественные травмы головы, которые получила Салтанат Нукенова, сообщив, что упасть и получить такие повреждения человек не может.

При этом позже судмедэксперт опроверг версию Бишимбаева о причинах травм Салтанат.

22 апреля в телефоне Куандыка Бишимбаева были найдены жуткие видео, снятые в ночь убийства Салтанат Нукеновой.